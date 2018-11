Portogallo, Joao Mario: "Azzurri eccellenti, San Siro è casa mia"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match di San Siro contro l'Italia, il centrocampista dell'Inter Joao Mario, protagonista di uno spezzone di gara ben giocato, commenta l'esito della gara che ha consentito al suo Portogallo di strappare il pass per le Final Four di Nations League ai microfoni di Sport TV: "Abbiamo sfidato una squadra eccellente, sapevamo che sarebbe stato un match difficile. La prima parte è stata la loro, ma nella seconda abbiamo riequilibrato le sorti e abbiamo ottenuto un punto importante. In una competizione come questa non pensi mai a un pareggio. Abbiamo affrontato un avversario che ha merito per come ha approcciato il gioco, ma abbiamo ottenuto la qualificazione. Sappiamo che sarà difficile vincere la competizione, affronteremo grandi squadre, ma ci proveremo". Per Joao Mario è stata indubbiamente una sfida particolare, giocata nello stadio della sua Inter: "È la mia casa qui in Italia, sono stato felice di giocare qui con la maglia del Portogallo".