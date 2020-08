Possibile addio alla Juventus per il ds Paratici: nel suo futuro può esserci la Roma

Fabio Paratici potrebbe lasciare la Juventus. Il direttore sportivo non è più saldo come in passato alla guida del mercato bianconero e si fa calda l'ipotesi di una separazione a breve con il club di Andrea Agnelli. Nel suo futuro potrebbe esserci però la Roma: una voce che filtra da giorni nelle stanze di radiomercato, anche in virtù dell'ottimo rapporto con CEO Guido Fienga, che sarà in sella anche con Dan Friedkin.