© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un doppio assist che proietta la Samp in alto e dà seguito alle parole arrivate giusto ieri riguardo l'ambizione di giocare in un grande club: questo Dennis Praet, tremendamente concreto, una mezzala moderna in grado di garantire fisicità e tecnica, è sicuramente un giocatore molto diverso rispetto a quello che era arrivato a Genova due anni e mezzo fa. La trasformazione avuta grazie a Giampaolo è davvero evidentissima e ora il belga è giustamente un pezzo pregiato per il mercato italiano ed europeo, una futura plusvalenza che farà la gioia della Sampdoria, costruita per far crescere e poi rivedere i propri gioielli per autofinanziarsi.

Il doppio assist di oggi è particolarmente significativo: passaggio vincente teso e rasoterra a Caprari per il primo gol, cross preciso e alto a Quagliarella per il bis. Una sintesi di tecnica e concretezza ma soprattutto di lucidità, una caratteristica fondamentale per chi vuole giocare ad altissimo livello. Ed è questa l'aspirazione di Praet, che Giampaolo si gode ora e che Ferrero si godrà ancor di più quando verrà ceduto. Solo questione di tempo, con prestazioni come quella di oggi contro il Parma.