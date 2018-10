Praet: "Sono ambizioso ma sto bene alla Samp. MI sento un leader"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale belga ha parlato il centrocampista della Samp Dennis Praet: " Ho sentito dell'interesse dei migliori club in Italia. Ho ambizione ma certamente non dovrei lasciare adesso la Sampdoria. Penso che sia un buon club e ora stiamo facendo bene in campionato. Sto diventando sempre più un leader, sento di essere una pedina importante a centrocampo. Sono cresciuto enormemente in questo e ho indossato persino la fascia da capitano".