© foto di Federico De Luca

Il quotidiano Il Secolo XIX oggi in edicola riporta le prime dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Cesare Prandelli dopo aver chiuso l'accordo col Genoa: "Sono molto carico, non vedo l'ora di iniziare", s'è limitato a dire l'ex ct che in questo momento è a Villa Rostan per chiudere l'accordo coi rossoblù.