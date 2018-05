Prandelli sul futuro: "Con l'Udinese non c'è niente. Voglio tornare in Italia"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, accostato recentemente a diverse panchine in Serie A, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai Uno: "Nostalgia dell'Italia? Sì come tutti quelli che vivono all'estero. Mi manca, vediamo se ci sono degli sviluppi per tornare. Udinese? Non c'è niente di vero, non c'è nulla. Mi ha fatto molto piacere questo accostamento ma sfortunatamente non c'è niente. Il sogno di tornare in Italia? Mi auguro che si sviluppi qualcosa. L'esperienza all'estero non è funzionato per tanti motivi. Al Galatasaray mi hanno esonerato da secondo in classifica e a Valencia ho dato le dimissioni. Preferirei tornare in Italia. Tutte le panchine sono onorevoli. Ricomincerei anche dalla cosiddetta provincia".