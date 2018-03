Premier - Champions, 4 per 3 posti. Arsenal, dimensione Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sosta dedicata agli impegni per le Nazionali che fermerà le gare delle squadre di club fino al prossimo week-end, la Premier League girerà per l'ultima volta in stagione la clessidra del tempo che, intanto, cadenza dolcemente granello dopo granello il tempo che separa il Manchester City di Pep Guardiola dal titolo di campione d'Inghilterra. A certificare un dominio in lungo e in largo che già a inizio febbraio ha costretto il primo contendente, l'acerrimo nemico e duellante José Mourinho, ad abdicare dal ruolo di anti-Shark Team: al tramonto di marzo, infatti, sono addirittura 16 i punti che dividono lo United, seconda forza del torneo, dai rivali cittadini, un gap imbarazzante addolcito nell'ultimo turno di campionato dalla vittoria nello spareggio con il Liverpool, abbattuto 2-1 a Old Trafford dalla doppietta stordente di Rashford.

Per la gioia di Mauricio Pochettino, ora quarto dietro Jurgen Klopp ma con la possibilità di operare il controsorpasso battendo il Newcastle; situazione analoga per il Chelsea di Antonio Conte, potenzialmente a -4 dalla zona Champions in caso di vittoria corsara contro il Burnley nel match mai giocato a Turf Moor. Insomma, la bagarre per guadagnare l'accesso all'Europa che conta coinvolge quattro squadre per tre posti, una specie di musical chair nel quale perde chi non riesce a sedersi in tempo nel posto libero sulle note dell'inno della Champions. Difficile fare pronostici, anche se i nove punti che separano i Red Devils dai Blues sembrano rassicuranti quando mancano otto gare al 'the end' del torneo: entrambi, così come gli Spurs, si giocano una gran fetta di credibilità in FA Cup, dove sono giunti al penultimo atto dopo essersi guadagnati il diritto di fotografare l'arco di Wembley per rivederlo a maggio.

Niente gita nello stadio più importante del Paese per i Reds, impegnati però su un fronte forse ancor più logorante: per Salah e compagni, infatti, all'orizzonte c'è la doppia sfida continentale fratricida contro il City.

Tagliato fuori dai giochi l'Arsenal, la cui dimensione reale resta in tutto e per tutto l'Europa League: per Wenger, ancora in corsa per vincere la ex Coppa Uefa dopo aver eliminato il Milan, si prospetta un altro sesto posto tutt'altro che di consolazione, comunque davanti al Burnley, la squadra operai del football d'oltremanica che ambisce al salto di classe nella borghesia. Leicester ed Everton, permettendo.

CLASSIFICA - Manchester City 81*; Manchester United 65*; Liverpool 63; Tottenham 61*; Chelsea 56*; Arsenal 48*; Burnley 43*; Leicester 40*; Everton 40; Bournemouth 36; Watford 36; Brighton 34*; Newcastle 32*; Swansea 31*; Huddersfield 31; West Ham 30*; Southampton 28*; Crystal Palace 27; Stoke 27; WBA 20.

* Una partita in meno