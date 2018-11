Premier, il 12° turno - Derby di Manchester all'Etihad: Mou a casa di Pep

La dodicesima giornata di Premier League è l'ultima prima che il campionato inglese, al pari degli altri, conosca il periodo di stop per la sosta a causa degli impegni delle nazionali. Ecco che, arrivati quasi ad un terzo del torneo, sarà anche possibilità per tracciare un primo bilancio complessivo, pur confermando la sensazione espressa finora che si tratti di una delle Premier più combattute degli ultimi anni, ed una controprova magari potrà essere già fornita in questo fine settimana, dato che le occasioni non sembrano mancare. Andiamo a vedere nel dettaglio il dodicesimo turno.

Il match clou - Senz'altro l'incontro di cartello è all'Etihad, là dove va in scena il sentitissimo derby di Manchester. Non solo perché quella tra City e United negli ultimi anni è una sfida di altissima classifica, nonché incontro che tradizionalmente sa regalare tanti gol ed emozioni. Ma anche perché si sfidano due personalità dominanti della panchina, due all'antitesi ed a lungo anche nemesi l'uno dell'altro. È Guardiola, con la sua plastica visione del calcio spettacolare e di dominio del possesso, contro invece un maestro dell'old fashioned, della capacità di soffrire per poi ripartire e rialzarsi quale Mourinho. Per ulteriori informazioni basti rivedere cos'è successo mercoledì sera all'Allianz Stadium. Mou vs. Pep: domenica pomeriggio sono previste scintille.

Le altre gare - La prima delle big impegnata è il Tottenham. Nell'ultima partita del sabato gli Spurs vanno a far visita al Crystal Palace. La formazione di Pochettino non sembra nel suo miglior momento, ma può provare a riacquisire certezze sul campo delle Eagles di Hodgson. Quasi tutte concentrate nella giornata di domenica invece le altre sfide più salienti, partendo - come già scritto - dal derby di Manchester. Ad aprire la serie domenicale è però il Liverpool. Reduci dal clamoroso tonfo di Belgrado, che rischia di rendere più difficoltosa l'impresa qualificazione per i Reds, Klopp e i suoi ragazzi hanno l'occasione di prendersi un'immediata rivincita. Ad Anfield arriva infatti un Fulham a pezzi ed ultimo in classifica. Jokanovic, allenatore della squadra londinese, è all'ultima chiamata ed è forse questo il maggiore pericolo per i padroni di casa. D'altronde le motivazioni sono alla base anche del capitombolo con la Stella Rossa. Quindi è la volta degli impegni casalinghi delle due grandi della capitale. Prima il Chelsea, alle prese con un impegno interno con l'Everton assolutamente da non sottovalutare vista la qualità presente nella squadra allenata da Silva, quindi l'Arsenal che ospita un Wolverhampton un po' sgonfiatosi dopo le grandi impressioni suscitate in avvio.

Il programma

Cardiff - Brighton (oggi, ore 13.30)

Huddersfield - West Ham (oggi, ore 16)

Newcastle - Bournemouth (oggi, ore 16)

Southampton - Watford (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Tottenham (oggi, ore 18.30)

Liverpool - Fulham (domani, ore 13)

Chelsea - Everton (domani, ore 15.15)

Arsenal - Wolverhampton (domani, ore 17.30)

Manchester City - Manchester United (domani, ore 17.30)

La classifica

Manchester City 29; Chelsea e Liverpool 27; Tottenham 24; Arsenal 23; Bournemouth e Manchester United 20; Watford 19; Everton 18; Leicester 16; Wolverhampton 15; Brighton 14; West Ham 11; Crystal Palace e Burnley 8; Southampton 7; Newcastle e Huddersfield 6; Cardiff e Fulham 5.