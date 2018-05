Premier, il 37° turno - Conte vs Klopp, spareggio Champions

Ultimi giri del Gran Premio d'Inghilterra, giunto in questo week-end alla 37esima giornata. Sono molte le posizioni da stabilire, anche se la prima fila è tutta di marca mancuniana: primo in solitaria da diverso tempo c'è il Manchester City di Guardiola, che ormai corre solo contro se stesso per provare ad abbattere il muro dei 100 punti (ostacolo Huddersfield non insormontabile per portarsi a 96). Dietro, staccatissimo, c'è il Manchester United dello Special two, che nonostante il tonfo di Brighton mantiene un buon margine sulla concorrenza. Sul gradino più basso del podio virtualmente dovrebbe salirci il Tottenham, che tra oggi (WBA) e mercoledì (Newcastle) ha la possibilità di fare lo scatto decisivo. L'ambito quarto posto, quello che regala la qualificazione alla Champions League, se lo contendono ruota a ruota Chelsea e Liverpool, protagonisti dello spareggio domenica alle 17.30 a Stamford Bridge, con Antonio Conte che progetta l'aggancio clamoroso a Jurgen Klopp. Distratto comprensibilmente dall'Europa che conta del presente, quella che Salah e compagni possono conquistare detronizzando il Real Madrid nella finalissima di Kiev.

A proposito di imperi decadenti, domenica, tramonterà il sole su quello di Arsene Wenger all'Arsenal: dopo 22 anni, l'alsaziano siederà per l'ultima volta sulla panchina dell''Emirates Stadium, la casa dei Gunners che ha costruito tra il 2004 e il 2006, per guidare i suoi contro il Burnley di Dyche.

Sotto il settimo posto che vale l'Europa League è tutta campagna inglese, tra squadre che non hanno niente da chiedere e altre alla disperata ricerca della salvezza in questa lega: nella prima categoria troviamo Newcastle, Everton e Leicester City rispettivamente impegnati con Watford, Southampton e West Ham. Chiudono il cerchio Stoke City-Crystal Palace e Bournemouth-Swansea, due sfide delicate che potrebbero riscrivere un finale di stagione ancora più drammatico in relegation zone.

CLASSIFICA - Manchester City 93; Manchester United 77; Liverpool 72*; Tottenham 71; Chelsea 66; Arsenal 57; Burnley 54*; Everton 48*; Leicester 44; Newcastle 41; Brighton 40; Crystal Palace 38*; Bournemouth 38*; Watford 38*; West Ham 35; Huddersfield 35; Swansea 33; Southampton 32; Stoke City 30*; WBA 28*.

* una partita in più