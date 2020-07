Premier, l'Arsenal non fallisce: 2-0 al Wolverhampton, rimane vivo il sogno Champions

Vittoria importantissima per l'Arsenal di Mikel Arteta che vince 2-0 lo scontro diretto con il Wolverhampton e sale al settimo posto, a - 6 dalla quarta piazza. Tre punti fondamentali per i gunners che trovano la loro terza vittoria consecutiva in un match per nulla semplice e riaprono la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Si ferma la squadra di Nuno Espirito Santo dopo 3 vittorie consecutive, ma tutto è ancora aperto nella parte alta della classifica.

Arsenal concreto - La partita è combattuta sin dall'inizio, ma sono i londinesi a trovare il vantaggio con una bella girata in area del giovane Saka. Nella ripresa Arteta si gioca anche la carta Lacazette, che dopo tre minuti dal suo ingresso in campo trova il gol del definitivo 2-0. I gunners sorridono ancora e risalgono la classifica, in attesa del risultato del Chelsea, impegnato tra pochi minuti nella sfida interna col Watford.