Premier League, l'8° turno - Chiude Liverpool-City: c'è in palio il primato

© foto di Imago/Image Sport

Ad aprire la 9^ giornata di Premier League c'è stato l'anticipo del venerdì sera che ha visto il Brighton imporsi in quella che può suonare già quasi come una sfida salvezza, contro il West Ham. Per regolare la squadra di Pellegrini, battuta con il risultato finale minimo di 1-0, è bastato il gol messo a segno da Murray nel corso del primo tempo. Ma la sfida tra Seagulls e Hammers non era altro che l'antipasto di questo nono turno del massimo campionato inglese, che andiamo dunque adesso ad esaminare più nel dettaglio.

Il match clou - Mai come in questa circostanza la frase "ultimo ma non ultimo" introduce così bene la partita più importante del turno. Che sarà proprio quella di chiusura, nella quale si assisterà ad un altro grande duello in vetta: ad Anfield si affrontano Liverpool e Manchester City. Dopo un avvio monstre gli uomini di Klopp hanno subito qualche rallentamento di percorso, con un pari last-minute a Stamford Bridge settimana scorsa e il ko in Champions. E se in Europa i Citizens di Guardiola invece non ingranano, lo stesso non si può dire del campionato, dove è avvenuto l'aggancio in cima. Previste fiamme e grande spettacolo.

Le altre gare - Ma anche andando ad analizzare le altre partite in programma, ci sono spunti degni di nota. Nel pomeriggio del sabato è impegnata solamente una delle cosiddette big, il Tottenham che ospita il Cardiff. Interessante la sfida di Vicarage Road tra il Watford e il Bournemouth: con 13 punti raccolti ciascuna, sono entrambe due grandi sorprese di queste prime giornate di Premier. Sarà curioso capire quale delle due riuscirà a continuare su questa scia più a lungo. In tarda serata chiude invece la giornata di sabato la delicatissima partita tra Manchester United e Newcastle. Mourinho e Benitez, entrambi abituati a combattere su palcoscenici ben più alti rispetto a quelli attuali, sono entrambi a rischio posto causa scarsità di risultati. Specie il primo, anche nel mirino della critica. La giornata di domenica invece si apre con un bel derby di Londra a pranzo: il Fulham, che forse si aspettava un altro inizio di campionato dopo la massiccia e costosa campagna acquisti estiva, ospita l'Arsenal. I Gunners di Emery sembrano in grande crescita: dopo i due ko dell'avvio hanno saputo solamente vincere. Quindi tocca al Chelsea andare sul campo del Southampton. In caso di ottenimento dei tre punti, Sarri potrebbe così comodamente mettersi a sedere sul divano e gustarsi lo spettacolo di Anfield da momentaneo primo in classifica.

Il programma

Brighton - West Ham 1-0

Burnley - Huddersfield (oggi, ore 16)

Crystal Palace - Wolverhampton (oggi, ore 16)

Leicester - Everton (oggi, ore 16)

Tottenham - Cardiff (oggi, ore 16)

Watford - Bournemouth (oggi, ore 16)

Manchester United - Newcastle (oggi, ore 18.30)

Fulham - Arsenal (domani, ore 13)

Southampton - Chelsea (domani, ore 15.15)

Liverpool - Manchester City (domani, ore 17.30)

La classifica

Manchester City e Liverpool 19; Chelsea 17; Arsenal e Tottenham 15; Watford e Bournemouth 13; Leicester e Wolverhampton 12; Manchester United 10; Everton 9; Brighton* 8; Burnley, Crystal Palace e West Ham* 7; Southampton e Fulham 5; Newcastle, Cardiff e Huddersfield 2.

*= una partita in più