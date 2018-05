Pres. Bologna: "Prenderemo un tecnico che ci consideri punto d'arrivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joey Saputo, numero uno del Bologna, ha parlato anche del futuro della panchina degli emiliani nella conferenza stampa di oggi. In pole position c'è Filippo Inzaghi del Venezia ma non bisognano scordare le piste che portano anche a Leonardo Semplici della Spal e Davide Nicola. "“Punteremo su un tecnico con volontà di affermarsi e che consideri Bologna un punto di arrivo, anche sui giocatori valuteremo sulla base di questi parametri. Spesso ho sentito dire che il club non comprende i propri tifosi, questo è lontano dalla verità perché siamo consapevoli della storia e del blasone del Bfc 1909 ma a volte dobbiamo prendere decisioni impopolari. Detto questo vogliamo fare di più e prometto che lo faremo", riporta TuttoBolognaWeb.