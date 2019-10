© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista realizzata ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche della situazione legata ai portieri della rosa: "Cragno (attualmente infortunato, ndr) è uno di quelli che non vedo l'ora di rivedere in campo. Arrivato da ragazzino, adesso è pronto per diventare uno dei leader. Senza nulla togliere a chi lo sta sostituendo oggi, come Robin Olsen. Sta giocando alla grande, io sono sempre stato convinto delle sue qualità".