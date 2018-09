Pres. Dudelange: “Sono interista. In Italia potremmo giocare in C”

© foto di Federico De Luca

Flavio Becca, lussemburghese di origine italiane, è il numero uno del Dudelange e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato così in vista della sfida di questa sera contro il Milan: “Abbiamo in rosa 11-12 lussemburghesi su una rosa di 27, gli altri arrivano da Belgio, Germania, Francia, Georgia... Abbiamo l’ex difensore di Lazio e Psg, il serbo Milan Bisevac. La stella è l’olandese David Turpel, la scorsa stagione è stato con 30 gol il terzo realizzatore in Europa dietro Leo Messi e Mbappé. E c’è l’ex terzo portiere della Juventus, Landry Bonnefoi. Il Dudelange in Italia? Potremmo giocare in C. Io interista? Sì, ed ero socio dell’impresa Torno, che ha costruito il terzo anello di San Siro”.