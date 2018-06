Pres. Galatasaray: "Fatto il possibile per Nagatomo. L'Inter spara alto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mustafa Cengiz, presidente del Galatasaray, ha parlato a fcnblog.com in merito al futuro di Yuto Nagatomo: "Abbiamo fatto la nostra offerta all'Inter, secondo quanto ci è possibile. Il giapponese era terzo nelle gerarchie nerazzurre. Noi l'abbiamo valorizzato. Nagatomo ha aperto alla nostra ipotesi, ma ci hanno detto che non potevano darlo in prestito e della situazione con l'UEFA. Abbiamo fatto la migliore offerta possibile. Gli italiani sono stati ottimi commercianti da centinaia di anni. Volevano un prezzo molto alto".