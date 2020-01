Romildo Bolzan, presidente del Gremio, intervistato dal Correio do Povo ha parlato del possibile asse di mercato con la Fiorentina: "Kannemann è un elemento troppo importante per noi e non partirà. Proveremo a prendere Pedro in prestito. La nostra idea è quella di trattenere Kannemann e provare ad ingaggiare l'attaccante della Fiorentina".