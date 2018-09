© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato dalla riunione ECA del collega De Laurentiis, prossimo avversario in Champions League: "De Laurentiis è un grande presidente, mi è simpatico. Il Napoli è un avversario a cui prestare la massima attenzione, sarà una sfida interessante. Buffon? Persona eccezionale e professionista straordinario, per noi è un onore averlo al PSG. Cristiano Ronaldo? Sorprendente vederlo alla Juventus e con CR7 inserito in una squadra già di per sé molto forte, credo che sia una delle potenze della Champions".