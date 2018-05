Pres. Racing: "Martinez venduto all'Inter. Ipotesi prestito"

Dai microfoni di Radio El Mundo, Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, è tornato a parlare di Lautaro Martinez e dell'Inter: "Il giocatore è già venduto all'Inter, le carte per il suo passaggio in nerazzurro a giugno sono già firmate, non voglio creare false aspettative. Andremo in Italia per trattare una sua permanenza almeno fino a dicembre, ma conterà molto anche la volontà del giocatore in questo senso".