Pres. Racing su Lautaro Martinez: "Meglio all'Inter che al Real Madrid"

Su Lautaro Martinez è tornato a parlare il presidente del Racing de Avellaneda Victor Blanco, sulle frequenze de La Oral Deportiva: "Sicuramente la cessione di Lautaro Martinez verrà conclusa definitivamente entro un mese e il nostro club manterrà un 10% della sua eventuale futura rivendita. Se per caso l'Inter impostasse la clausola a 150 milioni di dollari, a noi spetterebbero 15 milioni di dollari. Lautaro a Milano avrà più possibilità di giocare rispetto al Real Madrid. Stiamo cercando di tenerlo fino a dicembre, ma oggi l'accordo è che rimanga solo fino a giugno. Tuttavia, non stiamo ancora lavorando per trovare il suo sostituto. Certamente sarà un giocatore d'esperienza", evidenzia FcInterNews.it.