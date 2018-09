Pres. Santos: "Vogliamo tenere Gabigol. Inter? Nessun contatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Brasile arrivano nuove dichiarazioni di José Carlos Peres, presidente del Santos, in merito al futuro di Gabigol, attaccante attualmente in prestito dall'Inter: Non abbiamo ancora parlato coi dirigenti nerazzurri. La pianificazione si svolgerà a ottobre. Trattenere Gabriel è uno degli obiettivi del 2019". A riportare le dichiarazioni è FcInterNews.it.