Pres. Stoccarda: "Badstuber-Lazio? Vuole la Champions, vedremo"

© foto di Federico De Luca

La Lazio continua a seguire Holger Badstuber, oggi allo Stoccarda. Potrebbe essere il sostituto di De Vrij destinato all'Inter. E oggi come riporta la Bild il presidente dello Stoccarda Dietrich ha detto: "Hogler vorrebbe tornare a giocare in Champions e siamo disposti a concedergli tempo per prendere la sua decisione. Se resta qui, saremmo molto felici. Non lo forzeremo a restare, la sua avventura con noi è stata soddisfacente".