Presidente Lille su Pepé: "Il Napoli ha soddisfatto richiesta di 80 milioni"

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha parlato a Tuttosport inquadrando la trattativa per Nicolas Pepé, con i procuratori ieri nel ritiro del Napoli per parlare del trasferimento. "Il Napoli ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni. Ora toccherà al giocatore decidere dove andare, anche sulla base delle offerte che i suoi agenti hanno ricevuto. Lunedì Pepé tornerà dalle vacanze e scioglierà le riserve. Ounas? Sono operazioni separate, andando via Pepé serve un calciatore importante sul lato destro".