Primavera A, ultima giornata: Milan retrocesso, Chievo ai playoff

Il Milan Primavera chiude il campionato al penultimo posto e retrocede in Primavera 2. Questo il clamoroso verdetto dopo l'ultima giornata del campionato. Fatale per la squadra di Giunti il pareggio della Fiorentina arrivato al 90'. Insieme al Milan retrocede anche l'Udinese, il playout verrà giocato da Empoli e Genoa. Il Cagliari non va oltre il pareggio con il Torino e non riesce a superare il Chievo, che nonostante il pesante ko sul campo della Sampdoria mantiene il sesto posto e si qualifica ai playoff per lo Scudetto.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Inter-Palermo 0-1

Juventus-Napoli 4-0

Cagliari-Torino 2-2

Empoli-Atalanta 2-4

Fiorentina-Milan 1-1

Sampdoria-Chievo 6-1

Sassuolo-Genoa 2-0

Udinese-Roma 1-3

CLASSIFICA FINALE

Atalanta 67

Inter 56

Roma 55

Torino 51

Fiorentina 50

Chievo 43

Cagliari 43

Juventus 42

Palermo 38

Napoli 37

Sassuolo 35

Sampdoria 35

Empoli 33

Genoa 32

Milan 31

Udinese 15