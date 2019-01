Priorità al rinnovo di Icardi, poi i rinforzi per l'estate: il punto sull'Inter

© foto di PhotoViews

La settimana appena cominciata in casa Inter si concentrerà tutta sulle trattative per il rinnovo di Mauro Icardi. L'agente e moglie del giocatore, Wanda Nara, ha aperto alla società nerazzurra, che punta a trovare un accordo nel più breve tempo possibile per poi cominciare a costruire l'Inter del futuro. Intorno al capitano.

IN ENTRATA

Nell'ultima settimana sono stati fatti grossi passi avanti per Nicolò Barella: Beppe Marotta avrebbe trovato l'accordo con il Cagliari per il giovane centrocampista, che potrebbe arrivare in estate. Stesso discorso per Diego Godin, un grande colpo a parametro zero ormai chiuso. Per il mercato futuro, è fatta per il portiere diciottenne Gabriel Brazao e, a tal punto, proseguiranno i contatti con il Cruzeiro e il Chievo per portarlo in Italia fin da subito. Ai clivensi, poi, l'estremo difensore sarebbe girato con la formula del prestito. Il riscatto di Politano, sempre più convincente, sembra una formalità. Trattativa serrata per De Paul, lontani Trincao e Duvan Zapata. Nel vivo anche le discussioni per il rinnovo di Skriniar.

IN USCITA Sul fronte cessioni c'è da registrare l'interesse della Fiorentina per Roberto Gagliardini. L'ex atalantino può trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Miranda è intenzionato a lasciare i nerazzurri: oltre all'ipotesi di un ritorno in Brasile, c'è da registrare un sondaggio della Roma.