Problema d’approccio e servire Higuain: le due difficoltà del Milan

Il Milan frena e non sfrutta il passo falso di Roma e Inter in classifica. Solo un punto per i rossoneri nella trasferta di Cagliari, con una gara sempre in salita a rincorrere il risultato. Il Milan è entrato in campo con ben 15 minuti di ritardo, dove il Cagliari trova prima il gol del vantaggio con Joao Pedro, lesto ad anticipare tutti dopo il palo colpito da Pavoletti, e un altro legno centrato da una bellissima conclusione dalla distanza di Barella. Poi i rossoneri dopo il ventesimo hanno alzato il baricentro e hanno messo in difficoltà i sardi, soprattutto con Bonaventura, sprecone a due passi da Cragno su un bell’assist di Calabria. Nella ripresa è un altro Milan e infatti trova il pareggio con la prima marcatura ufficiale di Gonzalo Higuain in maglia rossonera. L’argentino dopo tre gare di serie A si è sbloccato alla sua maniera, con una rete molto pesante, da vero rapace d’area di rigore. Nel finale Gattuso prova a mescolare le carte lanciando in campo i tre acquisti estivi Bakayoko, Castillejo e Laxalt ma è Suso a impegnare nel recupero Cragno con un tiro bellissimo da fuori area, ottima la risposta del portiere dei sardi. Il match si è concluso con un pareggio ma il Milan dovrà risolvere due problemi: il primo è migliorare l’approccio alla gara, poi servire meglio il Pipita. Lo stesso Gattuso a fine partita ha commentato il problema dell’approccio alla sfida con il Cagliari: “L’inizio partita è un problema da risolvere, è stata una roba imbarazzante. Se vai sotto 2-0 questa gara non la recuperi più. Per 20 minuti abbiamo fatto una brutta gara”. Con 4 punti in 3 gare ora il Milan non può più sbagliare molto e già domenica ci sarà l’Atalanta a San Siro.