Fonte: dall'inviato allo stadio Dall'Ara di Bologna

© foto di J.M.Colomo

Inizia male l'Europeo Under 21 di Italia 2019 per i nostri colori: Dani Ceballos, fantasista e fonte di gioco principale della Spagna nonché vicecampione d'Europa due anni fa con la maglia delle Furie Rosse, ha infatti sbloccato dopo 8 minuti la sfida del Dall'Ara, esordio nella manifestazione di Azzurrini e iberici. Un tiro a girare su cui Meret ha potuto davvero poco, scoccato ben prima del limite dell'area di rigore: una prodezza, che porta avanti la formazione di Luis de la Fuente e mette subito l'Europeo in salita per la squadra di Di Biagio.