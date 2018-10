Protagonisti, 20 anni dopo. Da Henry a Zidane, è la Francia degli allenatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora protagonisti, 20 anni dopo. La Francia - evidentemente - non è solo terra di grandi campioni, bensì di grandi talenti dentro e fuori dal campo. Così, ecco che in questo senso non stupisce più di tanto la nomina di Thierry Henry come nuovo tecnico del Monaco. Lui che, proprio nel Principato monegasco ha iniziato la sua carriera professionistica, e che proprio dal Monaco inizierà la sua "seconda vita" calcistica con la prima esperienza da capo allenatore.

L'ex attaccante dell'Arsenal, del resto, è solo l'ultimo di una lunga lista di giocatori francesi che - 20 anni dopo aver conquistato la Coppa del Mondo (era il 1998, ndr) - adesso fanno parlare di sé direttamente... dalla panchina. Su tutti, quasi scontato sottolinearlo, Didier Deschamps. Allenatore campione del Mondo in carica, che proprio qualche mese fa ha portato Griezmann, Mbappé e compagni sul tetto del calcio internazionale.

E se da una parte Patrick Vieria sta cominciando - dopo le prime esperienze in MLS - a muovere i primi passi nel calcio europeo sulla panchina del Nizza, ben più clamorosa è stata la piega che ha preso la carriera di Zinedine Zidane come allenatore. Zizou era già leader in campo, tra i migliori al mondo, una peculiarità confermata in modo abbastanza clamoroso al Real Madrid.

Tre Champions League, due Supercoppe europee, due coppe del Mondo per club, una Liga, una Supercoppa di Spagna. Per lo Zidane allenatore, ancora una volta, parla il palmares. Un po' come per Laurent Blanc, uno che l'allenatore lo faceva già in campo nel '98 ( e non solo). Non deve stupire, dunque, che abbia già conquistato quattro titoli di Francia con Bordeaux e Paris Saint-Germain. Così come non dovrà stupire, in futuro, se qualche altro Campione del Mondo tornerà alla ribalta in veste di tecnico. L'unica domanda, l'unico dubbio, resta questo; chi sarà il prossimo?

Questa la rosa della Francia campione del Mondo nel 1998:

Portieri: Fabien Barthez, Bernard Lama, Lionel Charbonnier

Difensori: Lilian Thuram, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Vincent Candela, Bixente Lizarazu, Franck Leboeuf

Centrocampisti: Didier Deschamps, Alain Boghossian, Zinedine Zidane, Christian Karembeu, Robert Pires, Patrick Viera, Emmanuel Petit, Bernarde Diomede

Attaccanti: Stephane Guivarc'h, Thierry Henry, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry