Proteste a Frosinone: "Già lo so, che l'anno prossimo, gioco di sabato"

"E tanto già lo so, che l'anno prossimo, gioco di sabato". Cori anche autoironici quello che il pubblico di Frosinone sta inscenando nel secondo tempo della sfida contro il Sassuolo, una gara che vede in vantaggio per due gol la squadra di De Zerbi. I tifosi ciociari non sono per nulla soddisfatti della squadra, sono sicuri che questo trend li riporterà in Serie B e ce l'hanno anche con l'allenatore: cori anche contro Moreno Longo e a favore del suo esonero.