Pruzzo: "Aspettavo una risposta da Dzeko. Ora niente Liverpool"

© foto di Giacomo Falsini

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, è intervenuto a fine partita su Premium Sport per commentare il successo della formazione di Di Francesco: “Credo che la Roma abbia usato molto la testa, il cuore lo ha sempre messo, la testa ha fatto la differenza, si aspettava una risposta da Dzeko e c’è stata, qualcuno lo ha criticato ancora ma i numeri parlano chiaro, credo che oltre al gioco, i giocatori decidono le partite. Sorteggio? Non voglio pescare il Liverpool, ci sarebbe un amarcord non piacevole".