PSG, ag. Buffon: "Incredule al sorteggio, girone difficile. Napoli in corsa"

Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli a due giorni dalla sfida tra Paris Saint-Germain e Napoli. “Gigi reagì al sorteggio con incredulità, considera questo girone di Champions il più difficile, saranno i dettagli a fare la differenza e il Napoli battendo il Liverpool è tornato prepotentemente in corsa. Sono davvero curioso di vedere questa partita, gli azzurri restano una grande realtà e vincere tanto in Serie A è sempre difficile, sto osservando la Ligue 1 e anche le più piccole giocano a viso aperto, rendendo più semplice batterle per giganti come il PSG. Ai parigini serve ancora tempo per diventare i padroni della Champions, è una società rinata pochi anni fa”, le parole del procuratore del portiere del club francese.