PSG, incontro positivo con l'entourage di Buffon

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sempre più concreta la possibilità di vedere Gigi Buffon vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'entourage del portiere (tra cui Silvano Martina), è rientrato in Italia dopo il viaggio a Parigi e il conseguente colloquio con il club francese. L'incontro ha avuto esito positivo, e nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno per cercare di trovare un accordo totale per la definizione dei dettaglia (possibile contratto biennale).