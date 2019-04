PSG, Mbappé vuole inseguire la Champions: a Madrid nel 2020?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé è indubbiamente uno dei migliori talenti a livello internazionale. L’attaccante del PSG ha messo insieme fin qui una stagione sopra le righe, come confermano le 39 presenze totali impreziosite da 33 reti e 17 assist in tutte le competizioni. Nelle scorse settimane il calciatore classe 1998 aveva smentito la possibilità di lasciare Parigi nonostante la brutta eliminazione dalla Champions League patita per mano del Manchester United: “Quella notte non sono riuscito a dormire: “Dopo quello che è successo, molte persone dubitano e dubiteranno in futuro di noi ma io continuo a credere in questo progetto. Sono sicuro che faremo qualcosa di buono in questo club. Spero che i fan continueranno a sostenerci come hanno sempre fatto”, le parole del calciatore.

È chiaro che un eventuale addio al PSG si consumerebbe per inseguire la Coppa dalle grandi orecchie, che gli permetterebbe di competere anche per il Pallone d’Oro. Plausibile che per accaparrarsi il calciatore siano necessari almeno 200 milioni di euro, una cifra che ha spinto il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness a chiamarsi fuori: “Lo prenderei anche subito, ma purtroppo non ce lo possiamo permettere”. A questo punto resta il Real Madrid, forse l’unico club che può permettersi di spendere una cifra simile per un calciatore. Possibile, però, che Mbappé decida di rinviare l’addio all’estate 2020, ovvero dopo l’Europeo. A Madrid troverebbe un ex fuoriclasse francese del calibro di Zinedine Zidane, la persona ideale per fargli proseguire il suo processo di crescita.