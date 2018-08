PSG-Rabiot, ultimatum per il rinnovo. Concorrenza Barça per la Juve

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

Adrien Rabiot (23) è uno dei pezzi pregiati del mercato. In scadenza nel giugno 2019, il centrocampista del Paris Saint-Germain interessa alla Juventus ma anche al Barcellona, mentre la dirigenza francese ha dato un ultimatum al ragazzo con la richiesta di decidere entro questa mattina se accettare l'offerta di rinnovo. Questo fa pensare che il PSG possa cederlo anche adesso, racimolando qualche milione di euro pur di non perderlo a parametro zero. Il Barcellona, intanto, è pronto all'asta anche se non sembra aver fretta di portare Rabiot al Camp Nou dopo aver ingaggiato Arturo Vidal.