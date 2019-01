© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue il pressing del Paris Saint Germain per Allan. Il club francese insiste per avere il centrocampista brasiliano del Napoli che, da parte sua, sarebbe tentato da un'esperienza al Parco dei Principi, ma per privarsene - riferisce Sky Sport - il Napoli chiede una cifra parecchio elevata, intorno ai 120 milioni di euro. Il PSG, invece, sarebbe arrivato a 80 milioni più bonus. Le parti sono ancora distanti, ma Allan rimane tentato dall'ipotesi, per questo l'operazione non è tramontata.