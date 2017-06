PSG, Sirigu potrebbe rinunciare ai 3,4 mln di stipendio pur di andare al Toro

Fonte: La Gazzetta dello Sport

© foto di Imago/Image Sport

Salvatore Sirigu si avvicina al Torino. Al netto della stagione, la prossima, che porterà al Mondiale in Russia, l'attuale portiere del Paris Saint-Germain sembra infatti disposto a rinunciare ai 3,4 milioni di euro che il club parigino gli deve ancora corrispondere dal punto di vista dell'ingaggio. Questo, infatti, sarebbe l'unico modo per liberarsi a zero per poi firmare liberamente con i granata. Per quanto riguarda le tempistiche, tutto dovrebbe essere chiarito nel giro di 48 ore. Questo lo scenario proposto da La Gazzetta dello Sport.