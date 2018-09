© foto di Gaetano Mocciaro

Dopo Angers e Nimes, Gigi Buffon finisce in panchina anche nel match contro il Saint-Etienne. Thomas Tuchel aveva annunciato l'impiego di Areola per diverse partite di fila ed è stato di parola: l'ex portiere della Juventus non gioca dal 18 agosto, giorno in cui ha subito il suo primo gol nella nuova avventura in terra francese nel 3-1 rifilato al Guingamp. Una esperienza nuova per SuperGigi, la cui titolarità non era mai stata messa in discussione in carriera. "Il titolare è Areola", ha dichiarato Tuchel, salvo poi ritrattare parzialmente in conferenza stampa: "Dobbiamo essere intelligenti e studiare la soluzione migliore per entrambi. La decisione non è definitiva". Una frase forse di circostanza, ma che non può far dormire sonni tranquilli al 40enne di Carrara. È scontato, a questo punto, che Buffon difenda i pali del Paris Saint-Germain nell'esordio in Champions Legue, martedì prossimo ad Anfield contro il Liverpool. Un'occasione per lasciarsi alle spalle un periodo difficile e dimostrare di essere ancora il numero 1 dei numeri 1.