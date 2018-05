PSG, Tuchel liquida i quattro terzini. Juve, occhi su Meunier

Epurazione in vista in casa Paris Saint-Germain, dopo l'arrivo di Thomas Tuchel. Secondo quanto riportato da Le Parisien il tecnico tedesco ha fatto sapere al club di non essere convinto di nessuno fra i terzini presenti in rosa: Dani Alves, Lavyn Kurzawa, Thomas Meunier e Yuti Berchiche. Dei quattro, uno di loro potrebbe arrivare in Italia, ossia Meunier che è nel mirino della Juventus.