PSV, dall'Inghilterra: sfida Tottenham-Inter per il messicano Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Sfida tra Tottenham e Inter, non solo in Champions League ma anche in sede di mercato. Hirving Lozano (23), secondo il The Sun, sarebbe entrato nelle mire degli Spurs in vista delle prossime sessioni di mercato. Il giocatore messicano del PSV Eindhoven è stato accostato alcune settimane fa anche alla società nerazzurra. La valutazione per il cartellino del ragazzo è di 25 milioni di sterline.