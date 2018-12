Fonte: uefa.com

L'attaccante del PSV, Luuk de Jong, commenta il pari con cui gli olandesi hanno condannato l'Inter alla retrocessione in Europa League: "È bello aver ottenuto un punto, ma ovviamente c'è un certo rammarico per il fatto che siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a vincere. Nel dire questo, devo fare alla squadra un grande complimento. Abbiamo giocato bene in molte gare, non solo stasera. Abbiamo dimostrato ciò di cui eravamo capaci, ma ovviamente siamo stati di fronte ad avversari con grande qualità. È solo un peccato non aver raccolto più punti nel complesso".