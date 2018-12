PSV, Sadilek: "San Siro un sogno per me. Felice del pareggio"

© foto di Giacomo Morini

Michal Sadilek, centrocampista del PSV che ha fatto il suo esordio in Champions League ieri sera contro l'Inter, ha parlato così dopo la sfida di San Siro: "Per me è come un sogno. Ero pronto, mister Mark van Bommel mi ha detto di scaldarmi. Dopo la notizia del pareggio del Tottenham sapevamo che dovevamo rimanere sulle spine ancora per un po'; dovevamo fare tutto per evitare il gol del sorpasso e ci siamo riusciti. Due settimane fa giocavo davanti a 200 persone ad Herdgang (campo del PSV giovanile, ndr), ora ho giocato a San Siro davanti a 70mila persone, compresi i nostri mille fantastici tifosi".