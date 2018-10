PSV, Zoet ammette: "I numeri dicono che Icardi è un campione"

Fonte: fcinternews.it

"Cosa non ha funzionato a Barcellona? Siamo stati disciplinati fino a un certo punto, dobbiamo crescere a cominciare da domani. Ce la faremo". Jeroen Zoet, portiere del PSV Eindhoven, esordisce così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, in programma domani alle 21. Concentrandosi, poi, sull'avversario, l'olandese aggiunge: "La Serie A è un campionato forte, e anche se l'Inter è da un po' di tempo che non è in Champions, dovremo stare attenti domani".

Cosa avete imparato dal ko col Barcellona?

"Sono passate due settimane in cui si impara qualcosa, in campionato abbiamo fatto vedere che sappiamo come fare. E vogliamo farlo anche domani. Come daremo fastidio all'Inter? Lo vedrete domani, comunque abbiamo un piano prima della gara, come sempre".

Icardi pericolo numero uno?

"Le statistiche dicono che Icardi è un campione, staremo attenti domani. C'è grande voglia di affrontarlo, ho chiesto qualcosa a Van Bommel per conoscerlo meglio".