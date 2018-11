Qatar 2022, nelle qualificazioni l'Italia rischia un girone duro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie dal ranking FIFA per la nostra Nazionale in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli azzurri dovrebbero infatti essere adesso al diciottesimo posto, al dodicesimo tra le europee e per questo motivo al momento in seconda fascia, con il rischio di essere inserita in un girone di qualificazione molto complicato.