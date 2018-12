© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Decimo gol in campionato, il settimo consecutivo. Fabio Quagliarella non ha nessuna intenzione di fermarsi. E pensare che, come ogni anno, c'è chi lo dava per "finito" prima dell'inizio del campionato. E invece il "vecchietto" della Sampdoria, il Patrimonio dell'UNESCO come lo ha definito Marco Giampaolo, non ha nessuna intenzione di smettere di segnare. L'ultimo giocatore italiano che era riuscito a segnare 7 gol in altrettante giornate era stato un certo Totò Di Natale, un altro attaccante che come il vino, migliorava anno dopo anno.

Oggi al Castellani c'era il CT Roberto Mancini ad osservare gli italiani in campo, con un occhio di riguardo proprio per Quagliarella. Gli attaccanti azzurri faticano tantissimo a trovare la via del gol, perché quindi non puntare sull'usato sicuro per l'Europeo?