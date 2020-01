Qual è la vera dimensione di questo Bologna?

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del bel successo del Bologna nel derby contro la SPAL il collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, ha così commentato gli obiettivi stagionali della squadra: "L'idea di inizio anno era migliorare il decimo posto della scorsa stagione".

Lo scorso anno, anche grazie al netto miglioramento dopo l'arrivo del tecnico serbo (era il 28 gennaio, fra 3 giorni sarà un anno esatto), il Bologna passò dalla zona retrocessione al 10° posto finale. A +6 dalla zona retrocessione, ma pure a -15 dai 59 punti della Lazio qualificata (per l'esclusione del Milan) all'Europa League. A conti fatti, quindi, migliorarsi significa chiudere in fretta il discorso salvezza superando i 40 punti per poi provare ad avvicinarsi quanto più possibile alla zona nobile (attualmente distante solo 4 punti).

La rosa dice che si può - In estate, così come in questa sessione invernale, il Bologna ha aggiunto giocatori di interessanti buoni per l'undici titolare, ma anche e soprattutto per allungare la panchina in fatto di qualità e di varietà di scelte. E anche oggi contro la SPAL, nonostante le assenze importanti in difesa, i sostituti hanno risposto presente. Quel che ancora manca, semmai, è la continuità di risultati, fin qui troppo altalenanti per sognare in grande. Ma la sensazione è che se Mihajlovic dovesse riuscire a dare la svolta anche in questo senso allora il suo Bologna potrebbe davvero diventare una outsider per la volta europea.