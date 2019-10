Qual. Euro 2020, Gruppo H: Francia in Islanda senza Mbappé e Pogba

© foto di Imago/Image Sport

Trasferta insidiosa per la Francia contro l'Islanda. Deschamps deve fare a meno di Kylian Mbappé, forfait dell'ultim'ora. Assente anche Pogba mentre Kanté è tornato in tempo per la chiamata del ct. Matuidi unico "italiano" fra i campioni del mondo. Quello di Reykjavik è un vero e proprio scontro diretto e un successo dei bleus spianerebbe la strada non solo a loro, ma anche alla Turchia, impegnata in casa contro l'Albania. Francia e Turchia saranno poi impegnate nello scontro diretto di lunedì

Domani

Turchia-Albania

Islanda-Francia

Andorra-Moldavia

14 ottobre

Moldavia-Albania

Islanda-Andorra

Francia-Turchia

Classifica

Turchia 15 (6)

Francia 15 (6)

Islanda 12 (6)

Albania 9 (6)

Moldavia 3 (6)

Andorra 0 (6)