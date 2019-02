Qualche guaio fisico di troppo per la Lazio. Ma la panchina dà garanzie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Milinkovic e Correa hanno giocato non in perfette condizioni, erano tutti fasciati e Caicedo aveva un problema al polpaccio". A parlare così, nella conferenza stampa post partita, è Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che questa sera ha battuto l'Empoli col minimo sforzo. I fastidi fisici (in attesa degli accertamenti delle prossime ore) dei tre protagonisti della sfida di questa sera vanno ad aggiungersi ai problemi che hanno costretto in tribuna Luis Alberto e Ciro Immobile, senza contare il ko di Luiz Felipe delle ultime settimane. Lo spagnolo ed il centravanti azzurro non dovrebbero averne ancora per molto, tanto che lo stesso Inzaghi si auspica un rientro in Europa League contro il Siviglia, ma tutti questi contrattempi fisici potrebbero in qualche modo ostacolare il cammino biancoceleste. Tanto in Italia quanto in Europa. E allora giusto fare considerazioni generali sull'impiego ripetuto dei 'titolarissimi', da parte di Inzaghi. Perché il calendario in questo periodo è fitto e l'augurio è che possa essere così fino al termine della stagione, immaginando un cammino europeo il più longevo possibile. Le cosiddette riserve, in tal senso, questa sera hanno comunque dato buone risposte. Pur senza esagerare infatti i vari Berisha, Romulo, Badelj e soprattutto Caicedo si sono dimostrati decisamente all'altezza delle aspettative.