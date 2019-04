Qualificazione blindata in trasferta. Un unicum (finora) per Emery

Fonte: Dall'inviato a Napoli

L'Arsenal ha problemi in trasferta, si mormorava nei giorni precedenti la partita del San Paolo. I numeri non mentono e lo testimoniano, ma Unai Emery è riuscito a sovvertire questo dato negli ultimi giorni espugnando prima Vicarage Road in Premier - la casa del Watford, non senza difficoltà nonostante la superità numerica per 80' - ma anche il catino di Fuorigrotta. L'ambiente napoletano ha caricato la squadra nel tentativo di compiere la rimonta, ma tutto ciò non è bastato.

Il pass per le semifinali conquistato (anche) al San Paolo. Merito certamente dei due gol realizzati al Napoli sette giorni fa all'Emirates, ma il cammino ha visto i gunners perdere fuori casa nell'andata dei sedicesimi e degli ottavi di Europa League. Rispettivamente contro il Bate Borisov (ko per 1-0) e il Rennes (sconfitta per 3-1), non proprio due compagini dell'elite continentale. Risultati poi ribaltati all'Emirates, stadio servito questa volta nel match d'andata per indirizzare la qualificazione verso la semifinale da disputare contro il Valencia.

Un unicum, per ora, in Europa. Perché l'Arsenal giocherà il ritorno della semifinale al Mestalla, sperando di far bene di fronte i propri tifosi proprio come avvenuto contro il Napoli. Per poi andare in terra spagnola e mettere la classica museruola ai taronges. Vincere l'Europa League, per gli uomini di Emery, è un obiettivo concreto. A patto di confermare i progressi manifestati fuori casa in questi giorni.