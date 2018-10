Quando anche Proto insidia Strakosha. Gerarchie azzerate nella Lazio

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte (Germania)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha in campionato, Proto in coppa. Questa era ed è la suddivisione dei portieri nella Lazio di Simone Inzaghi, ma non è detto che debba continuare ad esserlo in futuro. Dopo le 38 gare in A dello scorso campionato (record dell'era Lotito), infatti, molti si aspettavano da parte di Strakosha il definitivo salto di qualità. Uno step che il numero uno biancoceleste in questa prima parte di stagione non ha ancora compiuto. Anzi. A farla da padrone sono state più che altro le critiche nei suoi confronti, derivanti da qualche imprecisione di troppo. Un portiere che divide anche la critica, tra miracoli e (mezze) papere. Così, in attesa della continuità, l'albanese questa sera in Europa League contro l'Eintracht Francoforte lascerà spazio come di consueto a Silvio Proto (così come successo al debutto in coppa col l'Apollon Limassol).Proto ha iniziato alla grande in Europa, e stasera alla Commerzbank Arena non sarà l'unica riserva che cercherà d'insidiare un titolare. Alla luce delle prestazioni nel derby, infatti, c'è la sensazione di azzeramento delle gerarchie: chi dimostrerà in Europa la fame invocata da Inzaghi, anche in campionato si prenderà nuovi gradi.