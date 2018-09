Quante big su Ruben Neves: rischio asta. C'è anche la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra si parla di una possibile asta nelle prossime sessioni di mercato per Ruben Neves, centrocampista portoghese di talento del Wolverhampton. Sul lusitano infatti ci sarebbero per cominciare le due squadre di Manchester, City e United, pronte a darsi battaglia. Ma non solo: perché anche il PSG è interessato. E sullo sfondo si parla anche di una Juventus disposta ad affondare il colpo. A riferirlo è il Sun.