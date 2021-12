Quanti sono i no-vax nel calcio? La FIGC stima il 2%: dal 10 vaccino obbligatorio per allenarsi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento alla situazione del Covid-19 in relazione al calcio di alto livello in Itala: e i no-vax sono un problema non solo dello sport, ma soprattutto per la società. La FIGC stima che possano essere intorno al 2% dei tesserati, che dal 10 gennaio 2022 saranno costretti, per continuare ad accedere agli spogliatoi, a munirsi della cosiddetta certificazione verde rafforzata (quella rilasciata in seguito alla vaccinazione).